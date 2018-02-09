「蔣砲」蔣智賢前進金門 獻出「第一次」…

蔣智賢（後排右一）與粉絲合影，小小粉絲見機不可失，現場豪氣擺出「拉弓」姿勢。（記者吳正庭攝）

2018-02-09 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕職棒球星蔣智賢今天（9日）前進外島金門，不僅關心當地棒運發展，還把說故事給小朋友們的「第一次」獻給金門；他說，曾經講故事給家裡兩個小朋友聽，兩人「第一頁還沒聽完就跑掉了」，成功為「風獅爺減肥記」說了一個幽默又簡短的開場白。

曾效力美國、日本等職業棒球隊的蔣智賢，親和力十足，為了今天第1次要面對那麼多小朋友說「風獅爺減肥記」故事，還刻意到金門瓊林村守護神風獅爺前，感受一下神威。

承辦的金門縣教育處國教輔導團督學許雪芳說，蔣智賢非常關心金門棒運，抵達金門第一站即要求先看球場，在得知現場無飲水設備，主動表示返台後要尋求知名飲料商贊助，提供礦泉水給小朋友們飲用。

中正國小棒球隊教練吳德義、也是蔣智賢的學弟說，很早就希望學長能來金門指導，沒想到這件事真的實現。蔣智賢得知有小朋友希望未來能成為出色的2壘手、3壘手時，利用下午的互動親自下場指導，親切的「大哥哥」作風，讓小朋友有如神助，學起來更有心得。

許雪芳說，「金門地區家長學習社群第一場～蔣智賢爸爸親子說故事」，是希望藉此鼓勵孩子運動、鼓勵家長參與，達到共同學習目的，並了解108課綱的教育變革，主動參與學校活動、課程，讓學校和家長一起共創適性化學習，感謝蔣智賢的公益投入，讓這項活動有一個很好的開始。