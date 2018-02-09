點燈也點亮愛！埔里水上燈會 為花蓮災區祈福

埔里燈區開幕前，中台禪寺108位師父率領眾人為花蓮強震災區祈福。（記者佟振國攝）

2018-02-09 21:33

〔記者佟振國／南投報導〕2018南投燈會埔里燈區水上燈會今晚（9日）正式點燈，副燈「和諧平安」連同7大主題燈區一同點亮「台灣之心」南投縣埔里鎮，尤其日前強震重創花蓮，燈會開幕前，特別由中台禪寺108位師父率在場眾人齊頌八吉祥經，為花蓮災區祈福，也祈求新的一年台灣能夠吉祥平安。

南投燈會今年特別增設埔里燈區，場地設在埔里鎮南安路中興大學實驗林至中正路口約1.5公里路段，分為「幻彩燈林」、「紛飛光影」、「蝴蝴水谷」、「漫遊埔里」、「光之瀑泉」、「手創燈廊」、「在地發光」等7大主題，今晚7點正式點燈，持續至3月10日。

花蓮發生強震造成嚴重死傷，相鄰的南投縣歷經921大地震，特別感同身受，燈會開幕前，中台禪寺副住持見濤法師率領108位法師，與縣長林明溱、立委馬文君、埔里鎮長周義雄及在地民代多人，共同為花蓮災區頌經祈福，眾人雙手合十，希望災民早日走出傷痛，完成重建。

林明溱說，埔里也是觀光大鎮，但歷來農曆春節都沒有觀光活動，縣府去年特別籌劃將南投燈會引進埔里，尋覓不少場地，終於敲定南安路及旁邊的杷城排洪道，舉辦特別的水上燈會，正式點燈後，水上的精緻花燈搭配水中倒影，別有一番風味，尤其埔里鄰近日月潭、清境，希望埔里燈區能發揮磁吸效應，把遊客帶進埔里消費。

2018南投燈會埔里燈區今晚正式點燈。（記者佟振國攝）

埔里燈區首創水上燈會，水上大型花燈搭配水中倒影別具特色。（記者佟振國攝）

埔里燈區點燈首晚即湧現人潮，副燈「和諧平安」前擠滿參觀民眾。（記者佟振國攝）

埔里燈會花燈也結合產業特色，以花卉、埔里紹興等讓遊客認識埔里產業風華。（記者佟振國攝）

「紛飛光影」燈區結合光影與與水舞，營造水霧效果。（記者佟振國攝）