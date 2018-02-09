軟實力行銷台灣檸檬 台師大奪動畫賽最佳人氣獎

2018-02-09 23:25

〔記者張忠義／高雄報導〕健茂生技與南台科技大學產學合作，共同舉辦「全國大專院校新力活酚享世界創意動畫設計比賽」，成功將檸檬透過動畫比賽，結合台灣軟實力行銷到世界國際舞台。

健茂生技希望能藉此鼓勵年輕學子的多維意境、動畫技藝與視覺創意設計，以「天然無毒、植化素科技萃煉的健康」來發揮將檸檬產業化的巧妙，並讓攜手合作的有機農民，成功將台灣檸檬轉型變身成農業生技上的新亮點。

這次比賽共有全國大專院校共56組團隊參賽，票選出金、銀、銅獎前3名、佳作15名與廠商特別獎1名，總獎值高達35萬元，今晚（9日）在高雄圓山飯店舉辦頒獎典禮，並開放現場投票選出最佳人氣獎，結果由台師大獲得。

健茂生技副總陳怡妗說，希望能藉由動畫，讓社會大眾能輕鬆的了解台灣獨特的有機綠檸檬，經全球獨特「無糖植菌發酵」技術的科研成果，成功的提升了「檸檬植化素」，這對於全民健康及有機耕種愛護土地是相輔相成的。

同時也讓學生文化創意搭配企業品牌行銷，在世界各國有機會亮相，讓台灣學子走向國際發揮軟實力。

健茂生技許長祿總經理推廣「天然有機種植、無糖預防疾病的養生」理念，要讓台灣蔬果經由農業生物科技加工，行銷到全世界，在國際舞台發光發熱。