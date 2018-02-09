伊甸「愛．圍爐」 各路身障英雄霸氣走秀

2018-02-09 22:09

〔記者蔡文居／台南報導〕農曆春節前夕，伊甸基金會今天傍晚在台南濃園餐廳舉辦「愛．圍爐」活動，邀請200多位身心障礙朋友、家人、志工及第一線服務人員齊聚一堂，大家提前圍爐吃辦桌，現場除了美味佳餚，身心障礙青年們也策畫「英雄霸氣走show」及舞蹈表演，精彩的表演，也炒熱圍爐的氣氛。

為了這場盛大的變裝主場秀，伊甸身心障礙青年學員不僅打扮成漫威英雄，有超人、鋼鐵人、蝙蝠俠、蜘蛛俠等英雄人物，大家認真擺出各種角色的招牌動作，吸引眾人的目光，也獲得滿場熱烈掌聲。

其中，打扮成超人的黃耿泰，是伊甸基金會伊甸心園社區日間做業設施的心智障礙青年，今年37歲的他，領有智能障礙中度手冊。

伊甸社工人員說，今天黃耿泰和隊友們一起在台上尬舞，很難想像4年前的他，剛來到伊甸心園時情緒控制比較不穩定，參與度低，也因為手部精細動作較不靈活，常因為做的不好而感到挫折，如今卻有了明顯的轉變，與人互動有了很大的進步，現在他每天都很喜歡來到小作所學習，每次領到代工獎金都會主動拿給媽媽，貼心的要給媽媽當作買菜錢。

伊甸基金會董事成亮表示，伊甸基金會連續5年來陪伴近千名弱勢家庭過年，今天現場共200多位身障朋友及家人，還有長期支持伊甸基金會的愛心企業，大家齊聚一堂，因為有你們的支持，身心障礙朋友可以在職場上發光發熱，擁有獨立自主的人生。