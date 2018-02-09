寒冬送暖幸福年菜 左營弱勢千人圍爐

2018-02-09 21:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕由高市左營區公所發起的「寒冬送暖．幸福年菜」關懷老人餐會，今晚在埤仔頭鎮福廟前舉行；在社區廟宇及慈善團體支持下，今年邁入第6年，且桌數從第1年的約50桌，增加到今年的100桌，讓中低收入戶、邊緣戶及弱勢長輩能過個好年。

區長胡俊雄表示，他長年為基層服務，深感台灣民間善心力量強大，必須匯聚在一起，共同關懷弱勢族群。此一理念在他6年前接任左營區長之初，獲得埤西里長余清榮及老家園餐飲負責人余清居兄弟支持，結合左營文武聖殿、舊城警友站、信賓麵包坊、埤西里巡守隊等數十個慈善團體，開辦「寒冬送暖˙幸福年菜」關懷老人餐會。

胡俊雄指出，第1年開辦時，僅席開約50桌，因獲得社區讚揚，口碑傳開後，桌數逐年增加，今年多達62個單位參與捐贈，並席開100桌，邀請約400戶中低收入與經濟邊緣家庭，以及仁愛之家長輩與新住民家庭出席，形成歷年來最多的「千人圍爐」。

共襄盛舉的廟宇如左營文武聖殿，由主委陳正誠率幹部及志工，將白米、燕麥片、麵包、米粉及麵條等物資裝袋，送給每戶弱勢家庭；陳正誠榮獲去年高雄市好人好事代表，他謙稱：「這都是信眾、志工及幹部的功勞。」

今晚餐會由高雄市客家音樂協會樂團拉開序幕，胡俊雄更展現才藝，登台吹奏薩克斯風與弱勢家庭同樂，希望大家能平安過好年。