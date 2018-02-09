寒流來襲太平山獼猴頻現蹤覓食 園方籲遊客勿餵食

太平山氣溫驟降，獼猴頻頻現蹤覓食，園方提醒遊客不要靠近餵食。（圖由羅東林管處提供）

2018-02-09 15:45

［記者江志雄／宜蘭報導］寒流來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣獼猴，近來頻頻現蹤覓食，園方提醒遊客勿靠近餵食，以免遭受攻擊發生危險。

太平山本月3日起連下好幾天瑞雪，連日來吸引大批賞雪人潮，有遊客到太平山官網留言說，在園區目擊小朋友拿零食給獼猴吃，建議園方增設告示牌，請大家不要任意餵食野生動物。

太平山獼猴多半出現在宜專一線道路沿線、翠峰景觀道路12到14公里路段，最近出現零下低溫，獼猴為了尋找食物果腹，跑到太平山莊、山莊旁中央階梯等地，有些猴子失去戒心，遇到人類不但不躲避，還主動靠近甚至搶食。

有鑑於高雄柴山獼猴傷人事件頻傳，玉山獼猴傳有「疱疹Ｂ病毒」案例，林務局羅東林管處基於安全考量，派員到太平山莊周邊觀察警戒，必要時針對猴群執行驅離，呼籲遊客保持距離、食物不要外露、勿與獼猴四目相接。

太平山除有為數眾多的獼猴，走在園區自然步道，常可巧遇黃喉貂、食蟹獴、山羌、台灣山羊、藍腹鷴、帝雉等稀有保育類動物，羅東林管處認為，太平山生態環境完整多元，顯示多年來保育工作已見成效。