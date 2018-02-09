情人節前夕分享愛 445戶弱勢家庭享年菜大禮

新北市家扶中心新任扶幼主委陳雪鳳發起幸福愛心年菜加碼活動，號召109位善心人士，募集445份年菜，分送弱勢家庭。（記者賴筱桐攝）

2018-02-09 16:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕在寒冷的除夕夜，享有一頓溫飽是再幸福不過的事情，但是對經濟弱勢家庭而言，卻是奢求的夢想。新北市家扶中心新任扶幼主委陳雪鳳發起幸福愛心年菜加碼活動，號召109位善心人士，募集445份年菜、價值約67萬元，今天舉行捐贈儀式，呼籲社會大眾在情人節前夕，傳遞溫暖關懷給弱勢家庭。

陳雪鳳擔任家扶認養人超過30年，她回想，20幾年前與扶助兒童相見歡時，得知認養的兒童竟然不知道什麼是麥當勞、牛排、義大利麵，她驚訝不已，內心更感到不捨，此後有機會便主動連結資源，希望弱勢兒童能像正常家庭的孩子一樣，快樂成長。

陳雪鳳表示，得知新北市有4000多戶經濟弱勢家庭急需年菜時，她積極號召親朋好友，丈夫劉炳華也支持其善心，投入募集行列，短短3個月，共號召109位善心人士捐贈年菜，嘉惠445戶經濟弱勢家庭。

小詩媽媽一人獨自撫養3名年幼子女，其中2名為學齡前，她只能到處兼差，沒有足夠經費購買年菜。小詩媽媽表示，有些年菜是小朋友沒有吃過的，她會懷抱感恩之心，教育孩子愛心年菜得來不易，要好好珍惜，長大後回饋社會。

新北市家扶中心陳美君主任說，再過5天就是除夕夜，新北市家扶中心急募4000個幸福紅包，呼籲社會大眾將情人節大餐省下來，掏掏口袋零錢做愛心，讓弱勢兒少好過年，過個有意義的情人節。