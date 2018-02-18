小編精選》新春來點新點子！ 全世界不可思議的發明大集合

過年到了，是否也想為自己的愛車換上新衣呢？新發明的汽車烤漆可以直接撕下來！（圖片由DipYourCar授權提供使用）

2018-02-18 10:00

〔影音新聞／綜合報導〕

在世界各地，每天都有人發明新產品，他們出於好奇、熱情，或想解決問題的慾望，專注於發明創造，這些炫酷或精巧的發明，也讓我們生活變得更智能也更有趣，新年期間，小編帶大家來一趟酷炫發明的奇幻之旅吧，絕對讓你大呼「不可思議」!

1.可以「撕」的烤漆！ 在家就可以幫車子換新衣的超炫塗料

過年到了，是否也想為自己的愛車換上時下最炫的塗裝呢？加拿大的一家公司DipYourCar推出了一款汽車塗料及工具，不僅可以自己動手塗裝，還可以直接把塗料撕下來，完全不會傷害到底下原本的烤漆，對喜歡新鮮感的又想省荷包的朋友來說，簡直是福音！你是否也迫不及待想在新的一年幫自己的愛車換新衣了呢？

2.新型態相機問世了！ 實現哈利波特世界中的魔法照片

在哈利波特的魔法世界中，對於會動的相片大家肯定是耳熟能詳，但現在這樣的照片竟然已經成真了！發明家Abhishek Singh發明了一款叫做「Instagif」的相機，就跟拍立得一樣，拍完後立刻就能印出來，得到一張會「動」的Gif照片！

而這樣夢幻的相機，Abhishek也大方的公布製作方法，讓大家都能在家裡製作一台能拍出Gif的拍立得。想要送朋友一個永生難忘的驚喜嗎？那麼做出這台相機，並且用這個相機幫朋友拍照絕對是最好的選擇啦！

3.寵物「防逃神器」問世 挑戰者至今無「貓」成功

家中院子有養貓狗的人，相信一定曾經常擔心，自家的毛小孩會不會貪玩而翻牆翹家呢？ 運氣差一點可能就從此跟心愛的寵物永不相見。為了防止這些貓狗翹家，澳洲有人開發出一種專門防止翻牆的裝置「Oscillot」，只要裝在圍牆上，就能讓貓狗失去支點，而無法跳出圍牆。至今還沒有任何一隻貓狗成功打敗這個裝置，趕緊一起來看吧!

4.懶人福音！躺在床上也能洗 5分鐘洗頭吹頭一次完成

就算是便利的現代，洗頭對許多人來說還是一件麻煩的事情，尤其是洗完之後還必須要吹乾，更是麻煩至極。日本的一家公司推出一款洗髮機，只要接上家用吸塵器就可以使用，利用吸塵器的原理，頭上的泡沫跟洗過頭的髒水馬上就能回收，一點都不會灑出來。最快5分鐘就能一口氣完成洗髮、吹乾的程序，簡直就是懶人們的福音！

其實這個產品是為了老人照護才開發的，為了解決行動不便導致連盥洗都很困難的問題，因此開發了這款讓照顧者及被照顧者都能省力的工具。不過因為非常方便，這個洗髮機也可以拿來幫家裡的貓狗洗澡，一口氣解決每次為了洗澡都要跟毛小孩戰鬥的麻煩。既可以幫行動不方便的長輩盥洗，還能制服不喜歡洗澡的寵物，這個新發明也太神了吧！

5.曾被笑「不可能實現！」如今德國人發明出來了

科幻電影中常見的高科技電梯，不只可以上下移動，更是可以在大樓間移動，而現在這種電梯竟然真的實現了！德國重工業公司ThyssenKrupp曾經宣布要進行電梯革命，將開發一種不需要纜繩，同時也可以往不同方向移動的電梯。當時還曾經被嘲笑是天馬行空，但現在這個電梯已經在2017年6月22日正式發表！可以說是電梯界的一大革命。