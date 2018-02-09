0206花蓮震災 檢察官籲：勿忽視老天透露的警訊

0206花蓮地震造成數棟房屋傾斜，救難人員在斷垣殘壁間穿梭救援。（記者羅沛德攝）

2018-02-09 15:53

〔記者吳政峰／台北報導〕2月6日花蓮發生規模6的地震，數棟房屋傾倒，目前已知製造成10死、7失聯、逾200人受傷，台北地檢署檢察官邱曉華9日特別透過台灣司法人權進步協會表示，檢察官能以司法力量關懷人權，但個案仍無力糾舉歪風，呼籲政府機關愛民如子，不要忽視老天透露的警訊。

邱曉華認為，「安居」、「樂業」乃蒼生所望，誰不希望終日在外奔波後，能回到一個溫暖的窩、安全的家？建商的建築設計技術日新月益，是否將安全擺在第一？

邱曉華表示，新聞指出這次傾塌的花蓮雲門翠堤大樓、統帥飯店，與2016年倒塌的台南維冠大樓結構雷同，皆因底層挑高，1樓樑柱設計太少，強震來襲時，柱子應聲斷裂，瞬間樓毀人傷，沒想到大廳的挑高設計富麗堂皇，竟隱藏著致命危機。

若查出建商未按圖施工，釀成傾塌死傷悲劇，邱曉華指出，這部分觸犯業務過失致死罪，最高可處5年徒刑。

但邱也感嘆，檢察官就算以司法力量關懷人群，追查犯罪，但個案仍無力糾舉歪風，呼籲政府機關應愛民如子，在建管、環評方面多花心思，也盼立法諸公能儘速修訂相關規範，確實保障人民生命財產安全，始為萬民之幸。

2年前的同日，高雄美濃發生規模6.6地震，台南市永康區的維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡，建商被依業務過失致死罪判刑5年，當時罹難者家屬批評不嚴謹的建築規範，政府是幫兇，能保證未來不會再出現第二棟維冠嗎？言猶在耳，2年後一語成讖。