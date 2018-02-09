農曆春節將至 大里區公所志工、替代役協助獨居長者家中大掃除

2018-02-09 15:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大里區公所今日發動志工及替代役男，到區內獨居的長者進行環境打掃，其中一位70歲的口足畫家羅春淵，因雙手截肢，難以打掃，區長周崇琦帶著里長、志工、替代役為他進行環境清潔，讓他非常開心，他表示，第一次看到有這麼多人幫他整理環境，非常感動。

歲未年初，很多行動不便的獨居長者難以進行環境的清掃，大里區公所則是每年都會到行動不便的獨老家中進行居家環境的清潔，同時進行關懷，讓老人家雖然一人在家，也有除舊佈新的過年氣氛。

大里地區有21萬人口，其中65歲以上的老人有2萬多人，而列冊的長者有162位，每年都會邀請志工及替代役來協助長者清掃。

大里區公所區長周崇琦今天安排公所志工及替代役男、仁化里長陳宗興到一位70歲有多重障礙的口足畫家羅春淵家中協助居家環境的整理。

羅春淵原本從事焊接的工作，民國65年時，不小心碰觸到高壓電，全身被電擊而昏迷，基於保命，只得將雙手截肢，左眼也失明。

羅春淵因雙手截肢無法工作，整個人生變黑白，直到89八年，有身障團體協助他開始學畫畫，他全心全意的學習，92年終於成為口足畫家，他一直未婚，獨居在家，靠著畫畫，維持基本的生活開支。

因為羅春淵無能力整理居家環境，平時都由居服員固定到家中進行環境大概的清理，而今天則是公所派出大批人力來進行徹底的整理，讓羅春淵很感動，他表示，非常謝謝公所。