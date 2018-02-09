台南市定民俗 鹿耳門天后宮辦「封印大典」送神

鹿耳門天后宮依古禮舉辦「封印大典」，宣告一年的結束。（記者蔡文居攝）

2018-02-09 15:28

〔記者蔡文居／台南報導〕要過年了！今天為農曆12月24日，為民間習俗的送神日，台南市鹿耳門天后宮依古禮舉辦「封印大典」，宣告一年的結束，也為廟方「媽祖年」年節活動揭開序幕。

鹿耳門天后宮送迎神儀典於101年底經台南市民俗及有關文物審議委員會於通過登錄為南市市定民俗。廟方的送迎神儀典傳承古禮，農曆12月24日送神日舉辦封印大典，大年初四接神日則舉行迎喜神大典，被認為極具傳統性，且加入現代舞蹈創新元素更顯獨特，而被登錄為市定民俗。

已邁入第26年的鹿耳門天后宮文化季，今年「封印大典」的封印大臣由雲嘉南國家風景區管理處長徐振能擔任，圓壇特使為土城高中校長謝振宗，典儀官為林森澤，國樂演奏由顯宮國小國樂團擔任。

廟方表示，依民間習俗，眾神明於送神日這天回天庭覆旨，而民間廟宇平常祀典用器、禮樂器、印璽等均在封印大典舉行圓滿褒封儀式。士農工商在參與封印送神的封印大典後，等於宣告了所有的日常工作都停止，準備過年。

封印大典在莊嚴隆重的儀式中以古禮進行，並由藝姿舞蹈團表演獨具鄉土文化特色，象徵撈捕魚苗的「御風舞」及「淨心舞」，表達早期漁村的生活情景，並以清新的心準備迎接新一年的開始。

最後，最後在鹿耳門牌樓下香案前，人人持香，經恭送諸神、火化去年「喜神令」牌、望燎等儀式，祈求保佑萬民平安如意，禮成圓滿結束。