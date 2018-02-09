三豐路五段多補丁 管線汰換、路面養護並行

三豐路五段路面多處補丁。（記者張軒哲攝）

2018-02-09 15:22

〔記者張軒哲／台中報導〕后里區三豐路義里大橋至后科路段長達1.6公里的道路凹凸不平，多處補丁，大車頻繁行經，底下自來水管線老舊破裂率高，用路安全亟需改善。立委洪慈庸9日召集會勘，爭取台水進行老舊管線汰換工程，並要求公總局一併進行刨鋪工程，避免日後重複開挖，並可節省路修費用。

三豐路五段為后里與三義居民往來主要道路，是年底花博園區聯外的主要道路之一。今日會勘，交通部公路總局養路組長蔡宗成、二工處副處長謝哲雄、台中工務段長洪璠儀、台灣自來水公司第四區管理處長蕭淑貞、公館里長馮詠淮均到場參與，了解該路段現況。

洪慈庸表示，三豐路五段長期受到車潮影響，路面結構受損，經會勘討論後，工程會分為兩個部分進行，包括台水負責三豐路五段173號至376號北側200公尺管線汰換及刨鋪，其他部分由公路總局與公館里配合刨鋪處理。後續持續督促相關工程於9月花博試營運前施作完成，提供用路人及旅客安全的用路環境。

馮詠淮指出，三豐路五段屬低窪地區，且地下管線老舊，造成路面塌陷，一遇大雨就會淹水，里民企盼中央單位能盡快排定修復期程，讓台中用最好的一面迎接花博活動。

洪璠儀指出，該路段雖已6年多未整修，但平整度尚可，先前因管線單位工程，才會造成現況局部路面受損補丁，未來台水管線汰換工程進行發包申請，公總局審查過後，也會協調時間進場施作，進行路面修復。

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