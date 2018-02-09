多才多藝方文山開展 精靈村莊超療癒

方文山暢談創作理念。（記者羅欣貞攝）

2018-02-09 14:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東美術館今天（9日）至3月25日，推出縣市合作特展「築夢建藝：屏東P力新美學」，邀請周杰倫最佳拍檔、金曲獎作詞人方文山展出他的精靈村莊，50多件作品超療癒。

屏東縣長潘孟安今天主持開展典禮，他表示，縣府去年啟動屏東縣立總圖書館計畫，原先在文化處圖書館內的畫廊與展覽空間，因工程施作而面臨關閉，美術展覽急需新空間，特別感謝屏東市程清水市長與公所同仁，讓屏東美術館成為縣市合作、共同經營的藝文場所。

一般人對方文山的印象，是享譽華人世界的流行歌詞創作，特別是與周杰倫的長年合作，締造了一首首的傳奇佳績，其實，方文山才華洋溢，也同時是作家、導演、編劇與藝術工作者，而且，他出身藍領家庭，私立高職畢業，做過機械維修員、物流司機、高球桿弟、服務生等。

方文山表示，他在屏東美術館所展出的「精靈小屋．微型村莊」，最重要的理念，是讓人們重現腦海裡的美好童話，一些大家曾經深信不疑，卻隨著現實生活漸漸消失的浪漫幻想。

方文山也認為，每個人都該擁有這樣一個暫離現實、壓力與紛擾人事的小世界，讓庸碌的腦海騰出一個想像的角落，這角落是留給純潔無邪的精靈居住的，「留給我們心中那位永遠的孩子居住的」。

方文山（右二）邀請屏東縣長潘孟安（左二）等人即興創作。（記者羅欣貞攝）

方文山介紹作品「鐵道模型」。（記者羅欣貞攝）

方文山的作品充滿童趣。（記者羅欣貞攝）