213房加籍香港夫妻找到了！ 下半身完整腿浮腫

2018-02-09 14:36

［記者簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導］花蓮震災雲翠大樓傾斜，加拿大籍港裔Peter so夫婦確定有入住漂亮生活旅店213房，搜救人員經漏夜搜救，上午在213號房浴廁旁，找到兩夫妻的行李箱，現已交給警方調查，搜救隊已發現兩夫婦的下半身，2人俯臥在床上被鋼筋梁柱壓著，下半身完整，腿部呈現浮腫狀態，但仍派遣醫生進駐檢查是否有生命跡象，消防人員趴爬將石塊慢慢搬運出來，預計4小時以上才能將人運出。。

花蓮大地震進入第3天，昨凌晨日本搜救隊及台灣搜救隊，帶著3具生命探測器，進入加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房，3具生命探測器在同一個點，2m到2.5m深處，測出有微小律動，搜救人員現正從3樓挖開30×30公分開口一處，進入擴大清理及搜索中。

昨晚搜救隊依據監視器畫面，確認加拿大籍港裔Peter so夫婦有住進旅店213號房，但約5坪的房間，天花板與地板受到擠壓，只有30公分的距離，救難人員難以搶進，只能兵分四路，在房間四周打孔進入。

上午搜救人員在213房浴廁門口找到Peter so夫婦的深藍色行李箱，外觀被沙石覆蓋偏灰，搜救人員拿出行李箱後交給警方，繼續搜救工作，搜救隊約在11點50分開始陸續發現兩夫婦的下半身，腿呈現浮腫狀態，但仍派醫生進駐檢查是否有生命跡象。

至於4大1小的中國客，因201號房被擠壓嚴重變形，房間又位在大樓的重心附近，現在技師正在評估開挖的可能性。