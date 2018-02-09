墾丁大街「時價」亮「實價」 屏縣府稽查並推申訴專線

屏東縣府到墾丁大街，檢驗業者是否將時價登載為實價。（記者陳彥廷攝）

2018-02-09 14:52

［記者陳彥廷／屏東報導］墾丁觀光近來因消費事件甚囂塵上，評論墾丁在網路蔚為風潮，甚至出現標籤化，有觀光業者認為是遭人惡意中傷，祭出「逮造謠者10萬元」重賞，不過，屏東縣政府今天前往墾丁大街進行春節前的稽查並進行勸導，強調年節時消費申訴專線1950及縣府服務電話1999仍持續服務。

墾丁觀光人潮下滑是不爭事實，但網路上時常出現墾丁消費太貴或「去墾丁不如去沖繩」等等言論，近來又因為消費糾紛頻頻登上新聞版面，不過下禮拜就是春節，加上今年冷颼颼，身為全台最溫暖的避寒盛地，墾丁飯店這週末已迎來「開春」的熱門行情。

「『時價』仍得標上『實價』！」今天的稽查由縣政府消保官吳清宜帶隊，吳清宜指出，有關海鮮部分會請業者標示每斤、兩多少錢，透過有經商品檢驗局檢驗合格的秤子，擺在消費者面前秤重，確保消費者在消費時能掌握「時價」成為「實價」。

吳清宜說，今天到墾丁，主要是稽查墾丁的旅宿及餐飲業者，其中以環境衛生為稽查重點，如食材整袋要標明來源、重量等及飲料店的冰塊及磅秤，希望在地業者能打造合諧的消費環境，讓消費者春節來訪是吃得放心，玩得開心。

屏縣府團隊早上共抽查3間旅宿業者，餐飲業者則是延著墾丁路採抽查並宣導，商請業者注意環境，吳清宜強調，從台灣旅宿網可查詢合格民宿，到場購買商品時也要注意好的商家及好的商品進行消費才不會敗興而歸。年節期間若民眾有消費糾紛，可透過1950或1999由專人服務，或至網站下載表單填寫後申訴。

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