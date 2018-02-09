油紙傘、藍染雙心入花田 美濃湖畔客家風情濃

2018-02-09 14:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃花海已綻放10幾個年頭，今年美濃區公所在福安中山路、美濃湖泰安路等區域，種植約20多公頃的花田，其中，美濃湖畔花田區有大型油紙傘，及8米高的心心相印大型裝置藝術，以傳統油紙傘、客家花布與藍染花紋的雙心增添花海亮點，讓美濃多了分新春喜氣及濃濃客家風。

美濃區公所指出，美濃湖畔的湖光山色及農田景觀，隨著日升日落展現萬種風情，與湖邊山景、客家庄等相映成色。除了油紙傘、心心相印大型裝置藝術外，美濃湖木棧道旁的立體實境稻畫-「秋收」、「拾穗」、「午睡」、「晚禱」和「稻草堆」，延續彩繪大地風采，讓湖岸花香搭配稻草世界名畫與油紙傘、心心相印大型裝置藝術，更添花海活動的完整性。

今年花海面積較去年擴大，在油紙傘、心心相印及稻草名畫裝置藝術的妝點下，新春期間來美濃走春，遊客除了賞花、遊湖、搶拍稻草編製的世界名畫，還可以順道品嘗粄條、豬腳、野蓮、冬瓜封、高麗菜乾湯等客家美食。

美濃區公所表示，油紙傘、心心相印及稻草名畫世界裝置藝術，將客家田園意象融入美濃自然景觀，讓民眾體驗客家美濃風，在架設裝置藝術過程中，已吸引遠道而來賞花的民眾停下腳步拍照留念。展示期間即日起至20日止，相關活動資訊請上臉書搜尋「美濃區公所」。