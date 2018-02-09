師生揮毫 板橋車站快閃贈春聯

新北市政府教育局今天在板橋車站B1廣場舉辦「舞文弄墨好品德」師生書法比賽宣傳快閃活動。（記者賴筱桐攝）

2018-02-09 14:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆新年即將到來，新北市政府教育局今天在板橋車站B1廣場舉辦「舞文弄墨好品德」師生書法比賽宣傳快閃活動，教育局長林奕華與師生齊筆揮毫，盼傳承書法藝術文化。

林奕華表示，教育局大力推動書法教學，這次舞文弄墨快閃賀新春及書法交流活動，希望師生培養寫書法的樂趣，並讓民眾感受春節氛圍，感受書法的藝術之美。新北市公私立國小「舞文弄墨好品德」師生書法比賽，即日起至3月21日報名截止，4月25日舉行決賽及頒獎典禮。

本次活動邀請106學年度書法教學特色學校參與快閃活動，其中新莊區昌平國小邀請榮獲全國寫字冠軍的林明享老師與硬筆字指導團隊，近年在書法比賽屢獲佳績；此外，新莊區榮富國小陳忠建老師每年利用課餘時間辦理春聯「流水席」，帶領書生體驗書法趣味。

板橋區溪洲國小民國90年成立學生書法社，獲獎無數，105年榮獲教育部教學卓越獎銀質獎佳績；林口區南勢國小連續6年參加區內春聯比賽，成績優異；板橋區莒光國小是新北市書法資源中心，學校3至6年級均安排一節書法課，並配置8位書法專長教師授課，每週二下午開放親子寫字活動，邀請家長陪同孩子一起習寫。