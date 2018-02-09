傳藝中心辦燈籠節 擲筊乞60萬元金龜

傳藝燈籠節最大獎是市價60萬元的傳藝黃金龜。（記者江志雄攝）

2018-02-09 14:38

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國立傳統藝術中心將在春節期間舉辦傳藝燈籠節，營造成「全國最有年味的地方」，大年初四起有乞龜擲筊，連續最多聖筊的幸運兒，可贏得10兩重、市價60萬元的傳藝黃金龜，園方今天徵求擲筊高手來比賽。

傳藝中心去年遊客數113萬人次，是宜蘭縣人氣最夯的景點，每年春節連假，中心都會規劃過年應景活動，今年推出傳藝燈籠節，大年初一到初五，營運時間延長到晚間8點，下午4點過後，提燈籠免費入園，若沒帶燈籠，購買100元星光票進園，憑票根換燈籠，一天限量400個，另外，大年初一及初二，宜蘭縣民憑身分證免費入園。

傳藝燈籠節好戲連台，有薪火夜秀、特技表演、川劇變臉、宋江陣、官將首、新創歌仔戲、紙漿工藝龜DIY、版畫拓印紅包袋，入夜後，園區有大紅燈籠設計的魚耀隧道，草地上裝置竹燈，寓意竹報平安，點點竹燈與傳藝夜景輝映，散發濃濃年味。

今年活動「最大獎」，莫過於10兩重的傳藝黃金龜，大年初四到元宵節開放擲筊，遊客購買100元搏金包（內含平安餅與乞金龜券），持乞金龜券便可試手氣，連續擲出最多聖筊，便可帶回家，元宵節當天公布優勝者並頒獎。

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