「小軒不怕，媽媽帶你回家！」 周志軒母統帥灑淚招魂

2018-02-09 14:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「小軒別怕，媽媽陪你、帶你回家！」統帥飯店罹難的35歲櫃台員工周志軒今天「招魂」，周媽媽說，志軒是很乖的小孩，從小沒給她擔心過，雖然沒辦法接受，但她想跟兒子說，「有一天我們會在天國團聚。」

周志軒媽媽說，兒子被救難人員找到時「臉被壓碎只剩一半」，「他應該很難接受吧！」因為兒子很愛漂亮，所以只能先用白布把他蓋起來，「他不喜歡別人看到他醜陋的一面」，要把最美一面展現在家人朋友面前，希望能將兒子臉龐修復。

周媽媽今天抱著兒子生前最喜歡的寵物紅色貴賓狗，到統帥飯店現場參加縣府辦的招魂儀式，她說，把狗狗帶來讓兒子看，希望他放心。周媽說，地震那天她看到新聞才知道統帥倒塌，從此跟兒子的電話、line、臉書都失聯，雖然人已找到，「但身邊的東西應該都壓在飯店下面了」，因為兒子喜歡把隨身物品都放在包包背在身上，到哪裡都一樣。提到這裡周媽媽表情有些遺憾。

周媽說，他們全家都是天主教徒，縣府要辦招魂「本來她不想來」，但為了兒子她還是來了，「或許冥冥中你真的還留在這裡」，不知道怎麼回家。她說，「小軒，我來接你回到我們家，我們母子緣分結束了，你回到真正的家，享受天父的慈愛」，「相信將來有一天會在天國見面團聚。」

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