南家扶今頒助學金 賴清德13年捐款助學逾500萬

2018-02-09 13:58

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心今天在台南吳園藝文中心舉辦「用愛集氣愛心助學」2018年春季獎助學金頒發活動，總計頒發650萬元，金額為往年之最，共計有581位學子受惠，讓經濟弱勢學子得以安心過好年，開心迎接新學期。其中，行政院長賴清德也捐助10萬元，累計13年來，他已捐款南家扶逾500萬元。

南家扶工作人員透露，賴清德院長是於去年底透過幕僚向南家扶表達要捐款春季助學金10萬元，因對方表明是行政院，過去也從沒有院長級以上的人士自己來電說要捐款，當時覺得很訝異，一度懷疑是不是「詐騙集團」，經查證後才確認無誤。

南家扶表示，其實自91年起，時任立委的賴院長即與南家扶結緣，每年元宵均會舉辦花燈義賣活動，並將義賣所得捐贈作為家扶發放獎助學金之用，104年02月更慨捐百萬元選舉補助款，過去13年來累積捐款金額已逾500萬元。

今天南家扶共頒發650萬元助學金，共計有581位學子受惠，包括研究生8名、大專生147位、高中職生136位、國中生121位、國小生169位。

南家扶扶幼委員會主委赫啟安表示，南家扶能栽培如此多的優秀學子，長期均仰賴社會團體、公司企業及善心個人全力的支持，在此非常感謝各界對中心的信任與協助。這次春季總計發出高達650萬獎助學金，為往年之最，並逐一唱名感謝各界的捐款。

包括行政院長賴清德捐助10萬元、台南市開基玉皇宮捐助50萬元、財團法人中秤社會福利慈善事業基金會捐助40萬元、羅銓教育公益信託專戶捐助30萬元、台灣螺絲工業同業公會捐助30萬元、興固實業有限公司20萬元、中信房屋15萬元、紀念黃王西女士紀念基金15萬元及台南市堤維西愛心會、明德救急基金會、台南市赤嵌獅子會、源亨開發企業有限公司、業實科技股份有限公司、財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會、居賢建築開發有限公司及台南市府城金蘭會各捐助10萬元，還有台南東北扶輪社等愛心企業、團體及個人之捐輸，才及時補足善款的缺口，讓581位弱勢家扶學子可順利繳交開學註冊費，安心過好年。