來自竹市警界的溫暖 所長：一定要堅持下去

2018-02-09 13:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕暖心會傳染！新竹市警局局長陳耀南累積一整年警政署及警友會的獎勵金，在農曆年節前夕到派出所發紅包給基層員警；警三分局中華派出所長張勝雄有感花蓮強震對受災戶帶來的衝擊與傷痛，主動當起暖男所長，發動所內員警將陳耀南所贈的紅包自行提撥部份款項共同合資義捐至花蓮，將警界的溫暖傳遞至災區。

「一定要堅持下去！」張勝雄說，花蓮6日地牛翻身，災情慘重，許多民眾、企業及藝人都紛紛捐款救災，在農曆年前夕卻有不少民眾遭遇生死劫，或與死神角力、拔河，實在令人遺憾與不捨。

因此，他自發性發動樂捐，鼓勵所內基層員警將八日剛領到陳耀南所贈的新年紅包，自行提撥部分款項，共同合資數萬多元，以新竹市警三分局中華派出所名義捐助至衛生福利部為花蓮受災戶設立的賑災專戶，並祈求早日度過難關。

張勝雄的暖心舉動獲得網友好評，被網友封為暖男所長，大讚「這社會真溫暖」，他則謙虛表示，捐款行動只是單純懷著人饑己饑人溺己溺的精神，希望能為災區民眾盡一些微薄之力。

新竹市警察局長陳耀南是警界出名的暖男局長，他去年初開始慢慢累積警政署頒發的團體獎金，共有10多筆，足以發給全新竹市警局一千多名同仁每人3千元紅包，藉此感謝同仁辛勞。