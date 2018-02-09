台灣大M+結合金流服務發紅包 春節目標破億元

2018-02-09 14:13

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大旗下即時通訊軟體M+ messenger（下稱M+）去年底推出結合通訊及金流服務的發紅包服務，只要綁定指定網路銀行帳戶即可輕鬆收發紅包，至今發出逾70萬包，台灣大表示，預期春節期間更可望輕鬆突破百萬包目標，總體金流更可望破億元。

M+今天宣布，將與更多銀行合作，開放發紅包服務綁定銀行網銀，以服務更多用戶。未來開放跨行發送紅包的功能更是M+團隊下階段努力的目標。

台灣大表示，M+發紅包功能上線以來，不僅整體發訊量成長10%，活躍用戶數更大幅提升1倍，紅包收發的累計金額亦達數千萬元，M+也一度登上App Store熱門下載排行榜。

因M+定位為企業用戶專屬即時通訊APP，M+發紅包成為今年許多企業尾牙發獎金的最新熱門管道。以台灣大為例，集團年終餐會當日即透過M+發出總額200多萬元的紅包，席間因搶紅包而此起彼落的歡呼聲更為尾牙活動炒熱氣氛。

台灣大也發現，M+發紅包不僅是企業尾牙的新工具，目前有75%紅包金額是透過個人一對一紅包發出，顯見不少用戶將發紅包功能轉化融入日常支付行為，像是同事間的訂購下午茶、團購代墊、吃飯拆帳等使用情境，都開始透過零手續費的秒傳紅包一指完成。

台灣大指出，M+發紅包功能開發之初就設計為開放式平台，所有銀行皆可嵌入現有M+發紅包或P2P付款的框架，與既有銀行體系無縫接軌；使用發紅包功能時，也不要求用戶另開帳戶或轉帳儲值到新帳戶。