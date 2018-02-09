「爸，我在家等你！」 國軍女兒PO文讓人鼻酸...

花蓮地區6日晚間發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌，雲門翠堤大樓有數十人受困，國軍7日在現場支援。（資料照）

2018-02-09 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕每當國家有難時，國軍常不顧危險勇敢地跑到第一線去支援，這次花蓮發生強震後，國軍也立刻趕往花蓮協助救災。一名軍人的女兒就在社群網站《Dcard》發文，希望爸爸能救出更多受困的人，而這句「爸，我在家等你！」更透露出對父親的期盼與支持，希望受困民眾能早日被救出，和爸爸一樣能早日回到家人的身旁。這篇文章也感動許多網友，有人就說「哭了，好感動」、「救難人員辛苦了！爸爸很偉大」。

網友表示，爸爸是一位職業軍人，花蓮強震那天，家裡玻璃破了、東西倒成一片，但爸爸接到電話又立刻出門了，只丟下一句「我要去救大家了，妳自己要注意安全」。女網友說，這讓她無法理解，為什麼「他們一通電話，你就必須放下東西出門，我很怕你知道嗎？有餘震這種東西你知道嗎？對當下的我只有恨跟討厭」。

網友說，但等她冷靜了一點後，「知道有很多人需要我的爸爸，我知道有很多人在等著救援，我慶幸自己家裡沒什麼事情，我也慶幸爸爸有辦法幫助更多人」。她回憶，從小只要發生天災，父親每次都是急忙出門去幫忙，雖然知道是要去救人，但還是很無法諒解，「小時候總是很討厭你，明明家裡很需要你為什麼你都不在家。」直到現在長大比較懂事了，才能體諒父親的辛苦。

網友也強調，不管是軍人、警察、消防人員等等都很辛苦，「但同時辛苦的還有他們的家人正等著他們回家」；雖然不知道父親什麼時候才能回家，但「我這次會很勇敢的等你。」網友說她也有傳訊息給爸爸，但爸爸有空的時候反而希望他能先短暫休息，「他從來沒抱怨自己的工作，因為他享受」。

文章一出也感動不少網友，紛紛留言「整個熱淚盈眶 希望救援順利！原po爸爸能早點回家」、「救護人員真的很偉大！辛苦了！」、「哭了，好感動」、「妳爸爸很偉大 真的很偉大」、「有洋蔥...謝謝你爸爸，救難人員真的都辛苦了，謝謝他們！」。