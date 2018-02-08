高屏澎春節用水大增 水公司呼籲民眾提前大掃除

高屏溪今川流量目前尚有每秒40立方公尺。（記者陳文嬋攝）

2018-02-08 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏澎春節期間觀光人潮多，加上家戶歲末大掃除，造成用水量大增，水公司七區處表示，高屏日供水量最高可達210萬噸，澎湖今年雨水少，9成改以海淡廠供水，擴建工程力拚6月完工，調配供水更充足，但仍呼籲民眾節約用水，提前大掃除，錯開用水尖峰。

水公司七區處表示，高屏澎地區平日總用水量180萬噸，春節期間觀光人潮大增，包括高雄、澎湖、屏東墾丁、東港等，造成用水量大增，加上民眾習慣除夕大掃除，是一年之中用水量最高峰，容易造成管線末端或地勢較高地區水壓不足。

處長王明孝說，高市今年1月降雨量高於歷年同期3倍，高屏溪今川流量尚有每秒40立方公尺，水情比往年樂觀，加上伏流水、地下水等替代水源，日供水200萬噸不是問題。

王明孝說，屏東每日供水8萬噸，今年水情穩定樂觀，目前牡丹水庫接近滿水位，去年汰換管線、加壓設備，新增潮州、萬丹2座淨水廠，並擴建高屏大橋旁的大慶淨水廠，加上地下水2萬噸，每日最高可供水10萬噸。

值得一提的是，澎湖日供水3萬噸，今年雨水較往年少，水庫蓄水量不到3成，七區處提前因應水情，維持水庫蓄水量，9成改以3座海淡廠供水，合計日供水2萬5千噸，其餘由地下水支援5千噸，以彌補雨水不足。

王明孝表示，目前馬公海淡廠進行擴建工程，將力拚今年6月完工，未來日供水最高可達3萬噸，不過花費成本很高，平均每度達61元，水公司不計成本，提供最好的服務品質。