飯店大樓明起開挖 住戶、員工闖危樓搶救財物

2018-02-08 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕因為花蓮地震，導致結構受損的統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿大樓預計明天（9）起開挖。今日下午過後，每戶開放10分鐘回家拿取貴重物品。員工也在晚間進入飯店搶救旅客護照、飯店文件等重要資料。

6日深夜發生在花蓮近海，規模6.0的強烈地震，花蓮市震度7級，造成位於國盛六街的白金雙星大樓、吾居吾宿大樓，以及統帥飯店、雲門翠堤大樓等傾斜倒塌，結構嚴重受損。

花蓮縣長傅崐萁表示，為避免因地震坍塌、傾倒的國盛六街2、4號、國盛六街41號、統帥飯店、雲門翠堤大樓災害擴大，除了雲門翠提外，其餘已確認無人員受困，明天清晨6時展開大規模機具開挖。

因大樓列為危樓並拉起封鎖線，不能進入，當時倉促逃離的住戶，來不及帶走財物、證件，因此今日上午就有近200名住戶聚集，部分居民還與管制人員、警方起口角，甚至有人硬闖，情況一度混亂。

白金雙星大樓、吾居吾宿大樓直到下午4時，評估情況較穩定後，才開放住戶戴安全帽由救災人員陪同，進屋拿取貴重物、衣物、證件等必需品，每戶開放10分鐘。

而統帥飯店則有員工於晚間，小心翼翼攀上鋁梯，回到傾斜的飯店搶救旅客證件。員工從搜救隊鑿穿的牆壁進出，透過手電筒微弱光線照明，試圖取回住客護照、飯店文件資料等物品。