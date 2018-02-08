土城沛陂里未設公共汙水道 營建署諾爭取接管費用

位在土城工業區的沛陂里尚未被劃設在公共汙水系統，若被列為工業汙水系統，居民每年將加收三千萬元處理費。（記者邱書昱攝）

2018-02-08 22:54

〔記者邱書昱／新北報導〕位於土城工業區服務中心的沛陂里，人口數將近5千人，至今尚未被納入政府公共汙水下水道系統工程內，立法委員吳琪銘今天（8日）邀請相關單位釐清增設疑義。最後達成共識納入公共汙水下水道，內政部營建署下水道工程處北區分處長巫宏偉說，待新北市政府按照程序提出經費需求，會積極爭取工程經費。

吳琪銘與新北市議員彭成龍、林銘仁邀請內政部營建署、新北市水利局及經濟部土城工業區人員商討。吳琪銘表示，沛陂里是住宅區，民生的家居污水層級與工業區所排放的高污染廢水相去甚遠。

經濟部工業局土城工業區表示，目前汙水處理廠去年最大日處理量已經臨近核准量，且廠內沒有空間進行擴建工程，此外，工程經費更高達2億500萬元，若納入工業廢水處理系統，居民每年汙水處理費還要收近3千萬元。

反觀納入公共汙水下水道所需的工程費用預估僅1億2600萬元，並且免收汙水處理費。

新北市水利局汙水下水工程科長傅光維提出納入公共系統方案，目前受到優選的是經由中山路轉中興路納入土城汙水系統，但是工業區既設管線密布道路，屆時需要工業區協助，同時，要穿越大安圳和捷運若施工上困難，需要使用壓力流，工業局必須找一塊公有地設揚水站。

對此，土城區長楊志宏說，水利局提出的工程問題，後續仍要與土城工業區協調，期待營建署按照比例補助，希望讓沛陂里公共汙水下水道能盡早完成。