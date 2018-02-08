面對災難該怎麼？日災後應變影片掀熱門

簡單衣物能做擔架移動傷患。（圖擷自NHK影片）

2018-02-08 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕6日花蓮地區發生強震後，近日應對災難發生的話題再度成為網路熱議，其中日本電視台NHK去年製作的1則應對災難的影片引起話題，影片中教導人們如何將隨身物品變成救災用具，包括紙箱堆成臨時睡床、將空水瓶變成救生衣等。

臉書粉絲專頁《廣告裁判》昨（7）日分享1則NHK為311大地震製作的災難影片，不少網友看完紛紛分享、留言大讚「很實用」，也有人引以為戒「我們還有許多不足，要用心多學習」，但有網友則認為這部影片很暖心，「相信在大家都在慌亂的狀態中，這支影片給了很多人很實質的幫助與力量」。

日本去年適逢311東北大地震6周年，NHK特別聚集眾人的智慧和創意，製作1支以應變災難為出發點，教導大家遇到災難發生時，又面臨物資匱乏的情況下，如何利用隨手可得的物品，做出應急的救災必需品。

應對災後的片段裡藏有許多巧思，包括集結12個紙箱做出1個臨時床鋪，其中紙箱內要放入紙板增加其耐用度；當手電筒沒有1號電池時，拿起數枚1元硬幣與3號電池，並用厚紙板纏繞加粗，應急用的1號電池就此誕生；如果遇上海嘯，則可利用多個容量較大的保特空瓶，綁在胸前及胸後當作救生衣。其他還有用衣物做擔架、報紙變餐盤等應對災後的妙招，都值得我們參考學習。