吾居吾宿6樓變9樓震塌 居民嗆：檢舉違建沒下文

花蓮市區國盛六街「吾居吾宿」大樓在強震中傾倒，居民質疑偷蓋3層樓違建，造成頭重腳輕是元兇。外觀可見6到9樓外牆磁磚顏色明顯與樓下不同。（記者王錦義攝）

2018-02-08 22:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震讓位於市區國盛六街與國民八街口的白金雙星大樓、吾居吾宿大樓的一樓停車場塌陷，災民今天（8日）重回現場拿取貴重物品，有「吾居吾宿」住戶質疑說，頂樓被加蓋3層樓上去，過去向縣府檢舉違建都沒下文，「這次倒塌都是加蓋違建害的，政府放任違建不該國賠嗎？」

張姓災民說，吾居吾宿原本只有6層樓，過去6樓上面原本只有外框，近來卻被加上窗戶、樓地板等裝潢，等於是偷偷蓋至9層樓，頭重腳輕的結果就是不耐震，聽說有住戶曾經向花蓮縣政府檢舉違建，但似乎都沒有下文，「官員是不是應該要好好檢討一下？」

「吾居吾宿」大樓7、8、9樓磁磚顏色與1到6樓明顯不同，花蓮縣政府建設處回應，違建查報作業流程有相關規定，去年確實有收到檢舉，派員到現場查察後，確認瞭望台及7到9樓是正在施工中的違建，此案已於去年6月依違反《建築法》移送法辦，目前花蓮地方法院尚在審理中，待收到法院判決後，若判決拆除確定，花蓮縣政府就會依法執行。