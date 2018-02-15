超逼真食物模型 神秘製程全公開！

2018-02-15 07:30

〔記者萬玟伶／台北報導〕你是否有過被某櫥窗內的食物模型吸引而走入店內的經驗？幾可亂真的模型勾人食慾，繁複的製作過程也堪稱是一場精湛的工藝表現！製作食物模型10多年、現為「匠一食品模型製作所」負責人的莊維恩表示，遇過不少有興趣的人，都以為製作食物模型就像是一般手工藝課，但其實過程曠日費時，更得忍受高溫、嗆鼻的工作環境！

一個模型從無到有，需要用上油畫顏料、噴槍、矽膠、攪拌棒、紙碗、各式剪刀、鑷子、畫筆等基本工具，但面對特別的料理，往往還得另外準備甘油、福馬林、刀子、擠花器等器具。莊維恩表示，在收到店家提供的食物後，就得先將矽膠淋在真實食物上，做為開模之用，若是這份食物含有不同特色食材，則可能還需要個別開模。食物被矽膠包裹後需在室溫下擺放24小時，待全乾才能將食物脫模做為模具，接著再針對該食物顏色，將樹脂原料調成該色、倒入模具，入烤箱烘烤至塑形，即為食物模型，後續還得經過修飾、拼湊、上色等步驟，才能完整呈現一道「美味料理」，每個步驟全都馬虎不得。

食物模型的製作過程雖然繁瑣，但每當完成一份「料理」，心中湧現的成就感絕對不亞於烹調美食的大廚。然而，或許是因工作環境讓人卻步以及技術門檻偏高，想要入行或創業的人不多，莊維恩分享，有興趣的人不用怕沒經驗，只要有足夠熱情，並能時時觀察坊間料理的顏色與色澤感，食物模型這條路，隨時歡迎新血加入！