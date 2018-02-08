90歲照顧108歲相揪75歲 竹市三姐妹感情好成佳話

新竹市三姐妹花，雖無血緣關係，但情如家人，彼此相互扶持照應，3人加起來已270多歲了，但只要有活動，就相揪出門，感情比家人還好。左為108歲人瑞陳玉英，中為90歲俞梅卿，右為75歲唐國芳。（記者洪美秀攝）

2018-02-08 22:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市9旬獨居奶奶俞梅卿扶持照顧也獨居、已108歲的人瑞奶奶陳玉英11年，俞梅卿每天都會到陳玉英家「打嘴鼓」，即使吵架，兩人也開心有伴相隨，最近5年來，75歲的獨居唐國芳也加入「打嘴鼓」，三人年紀加起來270多歲，只要有活動就「相揪」出遊，幾乎是「你泥中有我、我泥中有你」的最佳寫照。

108歲的陳玉英，家人多已過世，從90歲就獨自生活，老人家除了行動不便，較耳背及身體老化，還能吃能睡，每天生活都很簡單，而同樣獨居的90歲俞梅卿，跟陳玉英都住在華廈金城的眷戶內，兩人都是榮民遺眷，俞梅卿得知陳玉英行動較不便，每天都會到陳玉英家「串門子」，有時陪著上醫院、到公園散步，幾乎形影不離。

俞梅卿說，陳玉英老奶奶很有笑臉，只要有人跟她說話，就露出笑容，而她因家人不在身邊，陳玉英就像她的大姐般，加上住得近，她每天都會到陳玉英家，大多一起吃三餐，有時聊聊往事及眷村生活，有時也會吵架，但只要睡了一覺，隔天，她就會自然再到陳玉英家。

俞梅卿與陳玉英相互扶持彼此照應已11年了，俞梅卿說，兩人就像親人般，參加任何活動，兩人都會一起參加，她會推著陳玉英的輪椅到處玩，後來在華山基金會辦的活動，又認識也是獨居的75歲唐國芳，因為個性相仿，三人幾乎天天膩在一起，成了好姐妹。

今天3人又一起參加台積電12A廠為華山基金會獨居長輩辦的圍爐餐會，這已是3人連續6年參加圍爐餐會，3人就像家人般，無話不談，更是華山基金會服務對象中最暖心的「三姐妹花」。

華山基金會及台積電12A廠連續6年為獨居長輩舉辦圍爐餐會，台積電的志工每年都自掏腰包宴請獨居長輩圍爐吃飯，還辦摸彩活動，有電冰箱、洗衣機、暖爐、電視等獎品，讓參加的100名獨居長輩人人有獎，更認養278份的年菜，要讓獨居長輩過年也吃得暖暖又飽飽。