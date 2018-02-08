國定民俗東山迎佛祖 子龍國小以宋江陣參香

子龍國小畢業活動，學生表演宋江陣參加「東山迎佛祖」活動。（學校提供）

2018-02-08 22:00

〔記者楊金城／台南報導〕佳里區子龍國小今年畢業活動「龍翔四部曲」中的第二個活動，結合了社會科的信仰踏查與健體課程的體能實踐，別出心裁的以宋江陣參香形式，到東山區碧軒寺參加今年的「東山迎佛祖」活動，畢業活動很特別，並獲得觀音佛祖的庇佑。

列入國定民俗的東山迎佛祖暨遶境活動，今早由東山碧軒寺出發，將主祀的觀音佛祖「正二媽」送駕到白河關子嶺火山碧雲寺，迎佛祖這一天要在5個多小時走完14.6公里，其中3公里的白河六溪古香路，更是崎嶇難行，考驗孩子的體力與耐力，更遑論還得沿路攜帶兵器道具，邊以宋江陣表演健走，難度超乎一般人想像。

但當初規劃畢業活動時，是子龍學生主動提及要超越學長姐，於是選擇台南在地深具文化蘊含與挑戰性的東山迎佛祖。

學生林育帆說：「全程很累，但看到圍觀的信眾對表演讚譽有加，那也值得了。」學生劉佳綺也說，起初還滿擔心會在半路放棄，但在同學彼此的打氣與歡笑聲中，不自覺的完成任務，覺得很有成就感。

校長郭耿舜說，子龍畢業活動今年結合東山迎佛祖，活動有意義和創意，對孩子自信心的提升，以及視野的開闊，會有很大的啟發。