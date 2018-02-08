震災還有7人失聯 警方成立特蒐小組查訪

2018-02-08 21:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震造成公寓社區大樓及飯店倒塌，災情嚴重，不過由於災民逃難時沒有帶手機，或者是沒有住在大樓內成了失聯者，花蓮縣警察局特別成立尋人特蒐小組，積極查訪失聯者，截至目前為止，共清查住戶、住客計153人，取得聯繫或確認行蹤者計146人，仍有7人失聯。

花蓮縣警局指出，為建立這次所有受災大樓住戶及住客資料，由行政科結合外事科、防治科、刑事警察大隊及花蓮分局調集具刑事專才及查詢失蹤人口高手，成立查訪任務小組，積極調查、整編及分析相關資料，以快速掌握可能受困的人數及名單，利用內政部警政署勤區查察系統，匯出花蓮市雲門翠堤大樓、白金雙星大樓、吾居吾宿大樓所有戶籍資料。

對於未留電話者，則由刑事警察大隊經由關聯式分析平臺系統，調查是否有其他親屬聯絡方式，並請親屬了解住戶行蹤，其他未設籍的暫住戶、租客等，則協請台灣電力公司調閱用戶資料並提供聯絡電話，另外籍住戶及旅客，則協請移民署查閱來台相關紀錄取得聯絡方式，然後逐一電話查詢，並透過社群網站及新聞媒體發布協尋失聯者。

花蓮縣警局指出，截至昨晚，還有楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然、蘇煒禧（Peter So加拿大籍）、蕭敏渝（Peter So妻子，加拿大籍）7人尚未取得聯繫，研判仍在雲翠大樓內，請上述本人或親友如果有相關資訊，確定上述人員平安者，可撥打專線電話110或03-8224138與警方聯絡，警方仍會繼續仍持續配合搜救。