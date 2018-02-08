台北市瑠公農田水利會 跨海協助改善金門農業供水

2018-02-08 21:50

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市瑠公農田水利會服務觸角向外島延伸，今天跨海金門辦理「金門農業灌溉示範區建置工程動土典禮」，協助金門引進節水灌溉技術及提升水資源使用效率，改善當地農業供水狀況。

財團法人農業工程研究中心2012年至2014年進行金門地區農業水資源利用調查結果顯示，影響當地農業發展之主因，除水資源不足與不均，也與早期水利規劃與開發，均以戰備及民生為目標有關，而對農業水資源之分配利用未作全盤性考量，導致農業用水僅能依賴淺水井或利用周邊農塘與溝渠抽水灌溉，形成農田為看天施灌。

縣長陳福海說，感謝金門縣農會理事長蔡水游居中牽線，藉重台北市瑠公農田水利會理事長林濟民豐富的人脈與經驗，跨海協助改善金門農田用水狀況。

林濟民說，選定金沙鎮官嶼劃段25公頃作為管路灌溉示範區，此區以小麥、高梁輪作為主，就現地既有池塘等重新規劃、施工，串連生態池及農塘之水源，再施設管路灌溉系統供給農民使用，達到省水、省工、提升農業經營現代化，以增加農民收益，符合政府推動農業政策之目標。林濟民強調，基於使用者付費的觀念，未來運作步上軌道，這是一定要走的方向。

蔡水游指出，台北市瑠公農田水利會自2013年提案奉准認養補助金門地區旱作灌溉設施，並自2014年起逐年編列預算補助至今，協助加速金門水資源開發與農田水利之建設。