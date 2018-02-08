中壢人的記憶…大時鐘市場開拆3個多月 長這樣

中壢大時鐘市場曾是中壢人的記憶，經地方爭取拆除重建多年，終於於去年底開拆。（記者李容萍攝）

2018-02-08 21:33

〔記者李容萍／桃園報導〕被暱稱 「中壢大時鐘」的桃園市中壢第一公有零售市場，早年有舞廳、冰宮，為情侶約會的地標，更是老中壢三寶「酥糖、牛肉麵、鐮刀」的重要發展地，原有嫁妝、刀具五金、算命等傳統攤商，更蘊含「老中壢」的歷史記憶，只是市場屬於「老背少」的危險建築，因多處龜裂、損毀不堪使用，市府規畫拆除重建並於去年10月16日展開地上層既有建物拆除作業，基地現址大樓幾已夷為平地，預計農曆年前完成拆除作業。

市府新建工程處處長陳智仁指出，中壢第一市場鄰近中平路、大同路、中正路，近中壢火車站的中平商圈，人潮及車潮眾多，且基地腹地小，施工動線規劃不易，施工時需考量附近民眾、車輛及鄰房安全，鑑定作業確認後始可施工，機具動線及施工人員配置需高度工程技巧，另因基地鄰近4公尺範圍內有機場捷運延伸線通過，正由交通部高鐵局施作地下潛盾隧道，為免發生危險，潛盾隧道通過第一市場基地期間，重建工程將先暫緩，以安全為最高原則。

陳智仁表示，第一市場施工單位正依高鐵局於近日提供有關施工計畫的審查意見，研討擋土系統及安全措施中，以維護基地周遭民眾通行及施工安全；待高鐵局同意施工計畫，確認機場捷運延伸線施工位置後，將進行為期4個月的排樁施工，預期109年5月完工。

中壢大時鐘新建築設計為地上6層、地下4層的大樓，地下層為停車空間，可容納126輛汽車及100輛機車；1至4樓做商業使用，其中1至3樓為市場，4樓為特殊商場，5至6樓由客家文創中心進駐，推廣客家文創商品，總工程經費近5億元。