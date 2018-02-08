保健》開車出遊暈車吞藥 小孩劑量要注意

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠說明，內耳神經、中樞神經系統不協調等患者，容易發生暈車。（台北慈濟醫院提供）

2018-02-08 21:50

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆年節將近，不少家庭開車返鄉，長途的車程可能造成暈車症狀，嚴重甚至會嘔吐等情況。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，當活動、移動等過程中，平衡系統受到干擾，產生失調所出現的症狀，可透過充足睡眠、藥物輔助等減緩不適，但是建議小孩與多重用藥長者不宜自行購買藥物服用。

5歲黃小弟每次與家人出遊時，只要車程時間稍長，就會吐得一地、冷汗直流，經常讓黃媽媽忙得手忙腳亂。黃韻誠指出，通常幼童、年長者、精神狀況不佳者，以及內耳神經、中樞神經系統不協調以及有系統性疾病者，會發生暈車等症狀，輕度暈車會暈眩、噁心、食慾減退，嚴重則會嘔吐、冒冷汗、昏厥。

許多民眾為了避免暈車，會先行服用暈車藥或頭暈貼片降低不適感，黃韻誠解釋說，暈車藥的主要成分有抗組織胺或抗膽胺類，主要作用在減低前庭神經敏感性，頭暈貼片貼於耳後，能緩慢釋放藥效，效果維持較久。

不過，黃韻誠提醒，一般藥品劑量皆以成年人為主，孩童使用容易發生藥物濃度過高的情形與副作用，較不建議使用，因此家中若有小孩或多重用藥的年長者，可前往住家附近醫療院所，讓醫師做簡單評估，開立處方藥較為安全。

同時，黃韻誠補充說，手機亮光會刺激眼底視網膜反應，加遽對平衡系統的影響導致頭暈，因此乘車時緊盯手機的行為也要避免。