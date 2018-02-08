葉俊榮：努力搜救7名失聯者 避免二次災害發生

花蓮大地震造成雲翠大樓嚴重傾倒，救難人員晚間持續在瓦礫堆中尋找失蹤者。（記者羅沛德攝）

2018-02-08 21:40

〔記者陳薏云／新北報導〕花蓮震災中央災害應變中心今日晚間8時召開第七次工作會報，由應變中心指揮官內政部長葉俊榮主持相關救災報告，並表示將努力搜救剩下的7名失聯者。

災情統計，截至目前為止計花蓮市統帥飯店、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，造成10人死亡、272人受傷，7人失聯。花蓮縣體育館及中華國小2處收容所安置806人。

葉俊榮指示，務必做好危險建築物週邊人員管制工作，避免民眾進入造成危險，並請第一線救災人員務必注意自身安全。他強調，另考量多起餘震超過震度5，對受損建築物結構可能再度造成破壞，為避免二次災害發生，亦要求相關營建工務單位儘速依受損建物之損害程序進行初步判定並確實告知民眾。

另衛生福利部持續積極辦理各項生活扶助金發放及善款捐助相關事宜，協助地方政府進行慰問受傷民眾之醫療，針對收容場所的民眾及救災人員加強心理諮商與輔導工作。另外，目前收容人數仍高達800餘人，中央持續協助地方政府規劃中長期安置措施。

葉俊榮也提及，春節將至，台9線為東部地區民眾返鄉重要道路，交通部將加強巡視警戒所轄山區道路，以空拍機、實際場勘等方式監測是否有落石的危險，確保民眾人車安全。

花蓮災區已全面恢復供電，自來水部分尚有8650戶停水，主要在市區附近，因餘震不斷，部份管線在送水後發現漏水，正由自來水公司積極查漏修復。