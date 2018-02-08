生日夜遇強震家園全毀 受災戶找回貓咪家人泣團圓

余女不斷重回現場找貓。（記者簡惠茹攝）

2018-02-08 21:13

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「砰砰砰3聲，5樓就變1樓了。」一個人住在花蓮雲門翠堤大樓5樓的余女，花蓮大地震當晚正是她的生日夜，本該開心慶生的日子卻遇到家園毀了、貓咪家人失蹤的處境，讓她頓時無法接受現實，可是就在今天，她從指揮所領到貓咪，讓她總算放下心中一顆大石頭。

余女回想起當晚的情景，還是心有餘悸，無法平復心情，她說，其實從前幾天開始，花蓮就一直陸陸續續有地震發生，所以那天晚上地震又來的時候，她沒有很放在心上，只是覺得地震又來了，可是她判斷錯誤，那天晚上的地震搖得非常大，搖晃一陣後，突然感覺到「砰！砰！砰！」重重的跌落下去，而且瞬間停電，什麼都看不到。

感覺恢復平靜後，余女回過神來看向窗外，結果什麼也看不到，她說，因為就像火山爆發後黑灰瀰漫的感覺，外面整片都是灰，等了大概10分鐘，她才看的到窗外陸續有人跑過去，而且自己的牆還破了一個大洞。

她說，外面的民眾向她喊，「快跑，快跑！」因為聞到很濃的瓦斯味，大家都很擔心會爆炸失火，跑過去的民眾還問她說她是幾樓住戶，她回答5樓，結果路人回答她，「可是你現在是1樓」，她才赫然發現，樓塌了，這種可怕的事情居然真的發生在她身上，這棟大樓明明撐過921，怎麼撐不過花蓮大地震？。

路人對她伸出手來，想拉她出去，她想回頭找視如家人的貓咪，可是卻怎麼也找不到，擔心大樓會有危險，也擔心還有地震來襲，她只能先逃出去，可是心裡怎麼也惦記著家裡的貓，所以不斷重回現場尋找，在災區附近放飼料引誘，但是還是找不到。

貓咪失蹤30小時後，指揮所終於有人跟她聯繫，找到她的貓了，余女今天上午跟貓咪團圓的時候，開心的都快哭出來。