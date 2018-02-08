感念台灣 日本豐田汽車捐1000萬日圓救災

〔記者楊雅民／台北報導〕花蓮6日深夜發生規模6.0地震，市區部分大樓坍塌及道路龜裂，造成人民生命及財產損失，日本豐田汽車（TOYOTA MOTOR CORPORATION）深感東日本311震災時受到台灣的協助，率先捐贈日幣1000萬圓予台灣，期待能拋磚引玉，讓受災民眾早日重建家園。
和泰和國瑞汽車集團為協助受災民眾度過艱難時刻，則由集團成員及全體經銷商共同捐款新台幣1500萬元，以上款項將捐予花蓮縣政府0206震災專戶，盼能協助災民順利渡過此次難關。
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〔記者楊雅民／台北報導〕花蓮6日深夜發生規模6.0地震，市區部分大樓坍塌及道路龜裂，造成人民生命及財產損失，日本豐田汽車（TOYOTA MOTOR CORPORATION）深感東日本311震災時受到台灣的協助，率先捐贈日幣1000萬圓予台灣，期待能拋磚引玉，讓受災民眾早日重建家園。
和泰和國瑞汽車集團為協助受災民眾度過艱難時刻，則由集團成員及全體經銷商共同捐款新台幣1500萬元，以上款項將捐予花蓮縣政府0206震災專戶，盼能協助災民順利渡過此次難關。