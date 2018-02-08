明各地回暖 北、東部仍有降雨 週六溫度再下滑

持續受到寒流減弱影響，明天白天各地明顯回暖，北、東部地區仍有短暫降雨。（資料照）

2018-02-08 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日寒流持續減弱，各地清晨溫度仍偏低，約13至15度，白天各地溫度將明顯回升。各地降雨機率與今（8）日相比較為緩和，北部、東部仍有短暫降雨，中南部則為多雲的天氣型態。

中央氣象局預報，溫度方面，明日各地清晨溫度仍偏低，全台低溫約13至15度，直到明天白天受到寒流減弱影響，各地氣溫將大幅回暖，北部地區高溫約18至20度，中部、花東地區約20至22度、南部地區約22至26度。中南部民眾要留意日夜溫差大，外出民眾請適時增添衣物保暖。

「天氣風險公司」表示，明天（9日）降雨趨緩、溫度回升，但週六（10日）又有新一波鋒面南下，溫度又開始下滑，預計週日將再出現10度以下低溫。

降雨方面，氣象局預報，明天各地清晨仍有局部降雨的機率，白天後受到鋒面影響，北部、東部及中南部山區會有短暫陣雨的機率，但與今（8）日降雨情形相比緩和許多；中南部則是轉為多雲的天氣。

空品方面，明日受擴散條件不佳影響，高屏地區為「橘色提醒」，其他地區則受到寒流、降雨影響，空品情況較好，北部、中部、雲嘉南及金門、馬祖地區，為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖地區，為「良好」等級。

氣象局提醒，花蓮地區明天氣溫雖然回暖，清晨溫度偏低約15度，高溫約22度，明日白天後仍會出現局部短暫雨，請不要因為恐懼地震而居住戶外，也提醒待在室內的朋友們應注意地震防護知識，請隨時保持冷靜、注意安全；由於連日降雨土壤含水量較高，加上台灣東部地區近期地震頻繁，路基、邊坡土石易鬆動，有坍方、落石的風險，提醒欲行經蘇花公路、中橫公路等路段的用路人應特別留意路況資訊。

此外，受到強烈東北風影響，今晚起台灣東部沿海空曠地區（含綠島、蘭嶼）及恆春地區，沿海有較大風浪，民眾前往海上作業或海邊活動請特別注意安全。金門、馬祖地區會出現局部大霧或低雲影響能見度，請前往民眾留意相關航班資訊。

明日寒流持續減弱，各地白天明顯回暖，但各地清晨溫度仍低。（圖擷自中央氣象局）

明日高屏地區為「橘色提醒」，北部、中部、雲嘉南及金門、馬祖地區，為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖地區，為「良好」等級。（圖擷自行政院環保署）