蘇澳港建太陽能發電 減碳量等於16座大安森林公園

蘇澳港4號倉庫屋頂架設太陽能發電系統，一年發電量55萬度，可抵上1萬6000棵樹。（圖由雲豹能源科技提供）

2018-02-08 21:45

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳港4號倉庫屋頂架設太陽光電發電系統，連同港區必翔電動汽車廠屋頂的太陽能電廠，兩者合計年發電量282萬度，減碳量等於16座大安森林公園，蘇澳港也通過生態港認證成國際綠能港。

蘇澳港出租港區4號倉庫屋6000平方公尺，設置太陽光電發電系統，由雲豹能源科技旗下子公司京承能源承攬建置，今天舉辦「蘇澳港-綠能港口，太陽光電系統啟用儀式」，宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀等人到場，為蘇澳港實現綠能港口作見證。

蘇澳港必翔電動汽車廠屋頂，已在2016年底建造亞洲最大薄膜太陽能電廠，一年發電量227萬度，京承能源另在4號倉庫屋頂建造同類型電廠，每年產出55萬度，2座電廠年發電量共有282萬度，減碳1494噸，等於16座大安森林公園減碳量，生產電力賣給台電輸出。

4號倉庫屋頂的太陽光電發電系統，裝置量499千瓦，採用「First Solar」薄膜太陽能電池模組，架設4254片，不畏陰雨潮溼天候，在弱光情況下，發電量比傳統模組高出8到10％，若以年發電量55萬度推算，減碳290噸，抵上1萬6000棵樹，可提供150戶人家使用一年。