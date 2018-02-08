住統帥遇震災日客不抱怨 反問：怎麼捐款給花蓮？

206花蓮地震時住在統帥大飯店的16名日本遊客，在台籍導遊協助下平安脫困，今天（8日）已搭機離台，離台前還問到「要怎麼捐款？」，讓旅行社經理相當感動。（資料照，記者花孟璟攝）

2018-02-08 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮統帥大飯店被震垮，當時飯店裡泰美旅行社所接待的16名日本遊客，在台籍導遊徐冠榮協助下平安脫困，今天（8日）已搭機離台。泰美總經理李淑玲提到，日本遊客遇上震災沒有表達不滿，離台前還問到「要怎麼捐款？」，讓她相當感動。

綜合媒體報導，李淑玲提到，地震當天得知公司的日本團剛好入住統帥，讓她十分緊張，後來是團隊資深導遊徐冠榮主動聯絡，通知全員平安。

當時徐冠榮住在10樓房內，團員則分散在10樓及5樓。地震後飯店傾倒，徐冠榮一間間地去聯絡團員趕緊收拾行李，並帶隊抵達5樓，在消防人員協助下從窗口脫困。當地旅遊業者也無償安排遊覽車，將團員載往台北安頓。

李淑玲今天到台北探望脫困的日本團員，她原本擔心團員在遊覽車上過夜，甚至有些行李遺落在統帥飯店內，難免有所不滿，沒想到團員不但沒有怨言，還在離台前詢問「要怎麼捐款給花蓮？」，讓她感到相當溫暖，也希望日本旅客未來還願意到台灣來旅行。