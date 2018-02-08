醫病》乾燥症女老師求孕偷停藥 中西醫合力助產子

2018-02-08 21:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕36歲的吳姓老師罹患「乾燥症」、領有重大傷病卡，長期服用免疫調節劑，4年前產子後卻無法再受孕，為了懷孕就自行停藥，造成免疫指數飆高，後來恢復用藥加上中醫調理，4個月成功懷孕，上月成功產子，成為兩寶媽！醫師提醒，自體免疫疾病患者可能不易受孕，但千萬不要自行停藥、減藥，反而不利懷孕、影響胎兒，甚至導致患者本身的內臟、神經病變。

吳老師說，乾燥症讓她成口乾、眼乾，說話易沙啞、甚至吞嚥困難，也容易結膜炎，服用免疫調節劑控制病情，但害怕副作用有眼睛模糊風險，加上想懷第二胎，就偷停藥近1年，不料免疫指數飆高，才嚇得乖乖恢復用藥，並尋求中治療不孕，並配合基礎體溫助孕，成功懷孕。

吳老師上月中旬順利產下次子，讓她很開心，不過她也說，因為之前自行停藥，造成免疫指數過高，其中一項抗體SSA活躍，會增加胎兒心臟病風險，孕程讓她很擔心，幸好兒子初步篩檢無恙，也提醒病友要懷孕千萬不要自行停藥，一定要與醫師討論，以免讓母嬰都陷入危險之中！

台中榮總中醫師張炯宏指出，乾燥症在中醫認為是躁症，體質陰血不足，影響受孕，這名吳老師口燥咽乾（喝水無法解渴）、眼乾、眼睛分泌物多、多夢、月經量少、舌紅少苔、脈細，屬於陰虛陽亢體質。

張炯宏先以「養陰清虛熱受孕法」助孕，開立麥門冬、生地、菊花、枸杞等；成功懷孕後，要克服免疫攻擊胚胎造成流產問題，則採「養腎疏肝安胎法」，以女貞子、菟絲子、柴胡、芍藥等安胎。

張炯宏指出，自體免疫疾病包括乾燥症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、抗磷脂抗體症候群、S蛋白偏低、甲狀腺功能異常等，中醫治療或助孕，不同於西醫以藥物抑制調節，而是針對體質辨症論治，調節體質達到陰陽平衡，也提醒這類患者不可過度進補，以免造成免疫功能更亢進。

中榮免疫風濕科醫師陳信華表示，免疫疾病患者可能因抗體過強會干擾胚胎著床，但要懷孕應先病情穩定至少半年，擅自停藥、減藥反而不利懷孕、影響胎兒健康，甚至患者自己先內臟、神經損傷，嚴重會全身癱瘓，如果對藥物有任何疑慮應該回去與主治的免疫風濕科醫師討論，調整藥物或療程。

陳信華也說，乾燥病盛行率約千分之5（但可能被低估）口乾、眼乾等症狀在服用免疫調節等藥物後，可能因為病情傷害不可逆，臨床症狀改善不明顯，但不服藥或減藥，會讓症狀更嚴重，甚至器官病變。