文大教職員連署救校 盼公權力助新校長上任

文化大學因董事會紛爭，導致校長遴選爭議，如今董事長張鏡湖不批准新選出的校長人事案，文大教職員不願校務停擺，發動快閃連署，24小時收集到815人名單，並送到教育部陳情，盼官方協助讓新校長上任。（教育部提供）

2018-02-08 21:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學校長遴選風波未平，董事長張鏡湖不批准新校長人事，前校長李天任也撤回半年前的辭呈，新當選的校長盧希鵬原定2月上任，但人事懸而未決，校務停擺，文大教職員工看不下去，決定發起連署，上午快閃到教育部陳情，希望官方硬起來，幫助文化大學新校長上任，讓校務持續發展。

教職員工關心文化大學改革創新，組織「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」，不能認同張鏡湖強勢干預校長遴選的過程，6日發動了「還我平靜，給我希望──華岡人1日快閃連署活動」，24小時就有815位教職員、在校生、校友、學者，和關心支持文化大學改革的朋友熱情連署，今上午將聲明與連署書送交教育部高教司，希望基層的聲音能被主管機關聽見。

教育部表示，因文大一直未將新校長人事公文送到教育部，無法進行核批，但文化大學前校長李天任的辭呈，在去年8月送董事會批准，並已啟動校長遴選程序，因此李天任的請辭已經生效，日前針對校長懸缺，發函要求文大限期改善，目前得知，董事會已經指派該校教務長為代理校長。

另，針對新校長盧希鵬的新聘案，教育部說，因遲未收到新聘校長結果的公文，在1月24日第1次發函要求，到1月31日仍未收到文大公文，因此針對不合批新聘案的董事長張鏡湖，教育部依私校法對其首次開罰10萬元，到2月6日仍未收到公文，便第二次對張開罰30萬元，並要求2月9日限期改善，若明天再未收到文大新校長聘任案公文，預計再對張開罰50萬元，將連續處罰，直到改善為止。

文大董事長張鏡湖則針對日前董事會的校長遴選案，曾發聲明指出，個人對遴選結果不滿，疑似遴選有被操弄情況，教育部未詳查深表遺憾，而校長遴選會議的瑕疵正在訴訟中，因此不願將人事案報到教育部，又發現文大被掏空的情況，以訴請檢調偵辦，針對李天任請辭後又被留任，是多名董事意見，為校務穩定發展，並無個人私心。