全國首本眷村刊物「我村」 週六岡山創刊首發表

「我村」每期將以1個眷村為報導主題，創刊號先由岡山眷村拋磚引玉。（記者蘇福男攝）

2018-02-08 21:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕眷村曾是台灣日常重要的人文風景，但隨著老舊眷村陸續改建，全台眷村逐漸走入歷史，高雄岡山有一群眷村文史同好者組成眷村文化協會，並出版全國首本眷村文化刊物「我村Our Villages」，2月10日將舉辦創刊發表會。

岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃表示，眷村融合了多元族群文化，也具有許多共同生活經驗和歷史記憶，是台灣特有的文化資產，尤其，作為陸海空三軍重要基地的高雄，眷村面積多達80多公頃，鳳山有陸軍眷村，左營有最大面積的海軍眷村，岡山則有全國最具特色的空軍眷村。

他說，眷村曾是台灣日常重要的人文風景，但隨著政府加快眷改的腳步，許多老舊眷舍消失，傳統的鄰里關係也受衝擊，眷村文化保存是全國性議題，必須統整規劃、因地制宜。

「我村」總編輯張允慧說，岡山眷村文化協會2017年共舉辦40小時的眷村文化工作坊與講座，活動原本計畫在岡山眷村舊址舉辦，但遭國防部婉拒，後來借用岡山社區大學和竹圍國小場地舉辦。

籌畫多時的「我村」雜誌，為全國第1本眷村文化刊物，創刊號計有76頁、B5大小，創刊發行1000本，內容從岡山空軍眷村起始，描繪眷村人、事與那些記憶中的眷村滋味，包括「雲上之人 - 空軍活歷史：黃山年先生的飛行路徑」、「從華北到岡山：岡山新住民」、「燒一盤好吃的眷村菜」和「非主流的日常 - 黃埔新村的『不正常生活俱樂部』」等。

張允慧表示，「我村」由協會年輕人謝宏偉主編，加入新世代視野，每期將以1個眷村為報導主題，創刊號先由岡山眷村拋磚引玉，期待後續有其他眷村加入，目前採不定期方式出刊，2月10日下午2點將回到岡山樂群村3號（樂群村A11眷舍）舉辦創刊發表會。