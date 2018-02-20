天天吃好料》埔里茶燒拉麵 鮮菇茭白筍好滋味

茶燒拉麵可以吃湯麵，吃到一半時可把紅茶加進麵碗中。（記者佟振國攝）

2018-02-20 08:33

〔記者佟振國／南投報導〕紅茶只能沖泡飲用？那可就落伍了！南投縣埔里鎮中正路「R-One茶食旅行案內所」則是研發茶燒拉麵，年輕老闆夫婦田志興、盧玉樺別出心裁將自家栽種的紅茶入麵，再搭配大埔里地區在地多種新鮮菇菌、茭白筍等時令蔬菜，讓一碗麵有三種吃法，滋味各有不同，也「吃」出紅茶新滋味。

71年次的盧玉樺是魚池鄉澀水村人，當地最有名的產業就是紅茶，一家三代種茶、製茶，標準的傳統茶農，近幾年當地逐漸沒落的紅茶產業透過產官學界齊心推廣而鹹魚翻身，為讓更多年輕族群能與茶結緣，與丈夫田志興決定到埔里開店創業，除賣紅茶調飲、自製手工餅乾、果醬、歐式蛋糕，還有令人驚豔的特製茶燒拉麵。

茶燒拉麵的麵條先浸泡自家生產的台茶18號紅玉紅茶，再灑上紅茶粉，完全曬乾使用，與一般將紅茶粉加入麵糰不同，拉麵的食材則採用埔里、魚池當地香菇、猴頭菇、杏鮑菇、巴西磨菇，先下鍋爆香，只加少許鹽、醬油、黑楜椒熬煮至少4小時，煮出鮮美湯頭。

再搭配滷到入味的紅茶滷蛋，以及在地小農生產的時令蔬菜，例如茭白筍、花椰菜、油菜，連冬季盛產的溫室草莓也能入菜，除了吃湯麵，還能拌入紅茶籽油變成乾丼麵。

最特別的是附贈一杯紅玉紅茶，吃到一半時，客人可隨喜好將紅茶倒入湯中，變成另一種湯頭，「吃」出紅茶新滋味。

暨南大學同學張又心表示，生平第一次體驗吃麵加紅茶，感覺真的很新鮮；民眾張雅琴也認為茶燒拉麵的湯頭清甜，能吃到蔬食的原味，沒有油膩感，非常健康。

民眾蘇麗雯、田鄢鳳均指出，這碗麵裡完全看不到一般素食常出現的加工食品，用滿滿的菇類、蔬菜代替，還有養生的巴西蘑菇，一次吃到大埔里地區的特色食材，而且紅茶入麵也讓湯頭呈現不同風味。

田志興表示，現代人常有三高問題，選擇蔬食的人口愈來愈多，因此茶燒拉麵符合消費者需求，也不用一般加工食品，除了自家的紅茶，也採用在地小農的農產品，希望客人不只是吃一碗麵，而是將在地食農地圖吃下肚，建議客人也能到食材產地一遊，支持在地小農。

相關影音