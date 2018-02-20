「超高年級」超暖心咖啡館 提供失智長者一個舞台

2018-02-20 12:00

〔記者李惠洲／嘉義報導〕走進嘉義的這間超商，眼前竟是一群高齡的阿公、阿嬤鞠著躬和客人們說著「歡迎光臨」。原來這是天主教中華聖母基金會與7-ELEVEN攜手首創全台失智友善門市「幾點了咖啡館」，讓失智長輩們透過接觸人群，延緩失智症狀，也讓社會充滿愛與關懷。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，因為失智長輩們常會忘記時間，經常問身旁的人現在幾點了？也因此他們將這次的公益服務取名為「幾點了咖啡館」。黎世宏說，失智症的長輩其實很怕接觸人群也很怕生，這些平均年齡80歲的阿公、阿嬤們剛到門市「實習」時，初期有些焦慮、不安，但經過超商的店長、員工細心地照護、教導下，一開始只是學習煮咖啡，但在逐漸熟悉後，也愈學愈多，像是幫民眾結帳、整理貨物、煮茶葉蛋等。

7-ELEVEN嘉北店長林明洲提到，推出了「幾點了咖啡館」後，明顯地能感受到門市變得更加溫馨，即便失智長輩們的動作較慢，客人們也都會包容且為這些阿公、阿嬤們送上加油及鼓勵。「幾點了咖啡館」中，一位失智阿嬤的女兒笑著說，在經過這幾次的「實習」後，阿嬤變得比較會跟家人互動，笑容也更多了。

「幾點了咖啡館」提供了一個舞台，不僅讓失智症長輩們在這裡實習互動，也讓民眾有機會了解他們的生活方式與症狀，讓這社會多一份關懷與愛心。