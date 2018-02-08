「沒關係，我來背！」潘冠之奮勇背中風翁脫險

2018-02-08 16:02

〔記者湯世名／彰化報導〕「你們不背老娘來！」花蓮大地震傳出許多民眾發揮大愛救人，其中當晚受困統帥大飯店5樓的75歲魏姓老翁因中風行動不便，無法逃生，就在驚險萬分之際，一名逃下樓的女子潘冠之奮勇把體重50公斤的他揹起逃出生天，魏翁今天急尋該名救命恩人要表達感謝，已回到彰化市的潘女則現身說，當時現場有許多年輕人，卻都沒有人伸出援手，她乾脆出手救人。

魏姓中醫師在花蓮慈濟接受腦部幹細胞治療，第3次回診時住在統帥大飯店2晚，沒想到6日晚間遇到芮氏規模6.0的強震，瞬間5樓變2樓，他與妻子受困，一名熱心女住客潘冠之因商務關係也住在統帥，當晚從10樓往下逃生時，發現魏姓老翁，二話不說就背起老翁，到窗口才由救難人員接手獲救。魏姓中醫師今天出面表示要當面向該名潘姓女子致謝，感謝潘女救命之恩。

已回到彰化市的53歲潘冠之今天下午現身表示，她從事保險事業，6日當天去花蓮送保單，當晚住在統帥大飯店10樓，地震當下往下逃生時經過5樓，發現老翁行動不便，她乾脆幫忙推輪椅，不料走廊因地震隆起無法通行，當時現場有許多往下逃生的年輕人，卻沒有人伸出援手，情急下她詢問老翁：「您幾公斤？」老翁自稱有50幾公斤，她因為喜愛登山參加山訓活動，常背負重裝備，當下脫口說：「沒關係，我來背！」背起老翁往前衝，送到窗口交給救難人員後脫險。