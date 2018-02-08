助花蓮賑災重建 新北市成立捐款專戶

2月6日深夜的地震造成花蓮重大傷亡及災損，新北市政府開設捐款專戶協助救災。（記者羅沛德攝）

2018-02-08 16:02

〔記者何玉華／新北報導〕2月6日深夜的地震造成花蓮重大傷亡及災損，新北市政府開設捐款專戶協助救災，戶名為「新北市社會救濟會報專戶」，帳號為「台灣銀行板橋分行027038002803」，捐款請註明「0206花蓮地震」。

震災發生後，新北市於第一時間調動消防人員和機具前往支援救災工作，市長朱立倫個人也以市府團隊名義捐出100萬元賑災；社會局長張錦麗表示，市府接到許多愛心團體及民眾表達希望捐款給花蓮鄉親，因此開設捐款專戶，所有捐款匯集後將轉交給花蓮縣政府，投入賑災和後續重建使用。

瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明隨即響應捐出100萬元，曾黃麗明說她是孤兒，從小被元亨寺的師父帶大，在事業有成後，成立瀚邦國際慈善基金會，幫助有需要的單親家庭及街友，這次看到花蓮地震，造成重大傷亡，還有許多民眾陷困，尚待救援，希望市府幫忙轉贈100萬元，協助重建。

社會局提醒，捐款的團體或民眾匯款後請將匯款單傳真至新北市政府社會局社會救助科，傳真號碼為02-29666556，並請於空白處加註捐款單位、地址、電話等聯絡方式，以便後續寄發收據。