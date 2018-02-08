背老中醫逃生的善心女是她！潘冠之：沒人要背，老娘來背

2018-02-08 15:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2月6日晚間11點50分花蓮發生7級大地震，花蓮市統帥飯店1到3樓塌陷，5樓還塌到變2樓，當時在飯店背負中風老中醫到窗邊救援送醫的善心女子找到了！她是潘冠之，54歲，本身是中華民國山難救助協會中區搜救委員、彰化縣水上救生協會教練，也多次支援山搜！她說，助人為快樂之本，能做到一定要互相幫忙。

潘冠之任職保險公司，6日她到花蓮送保單給客戶，晚間投宿統帥飯店。她說，地震一發生飯店馬上停電，整個建築內一片黑暗，出房間到走廊發現大家都跑出來很緊張，房間門都變形，有些房門還打不開，立刻東西收收快點下樓。

她說，因沒有電只能走樓梯，下到4樓時樓梯也都崩塌、變形無法再往下跑，當時警消已經砸破窗戶架設鋁梯，約百名旅客都擠在4樓走廊，等著從梯子出口疏散離開。

她說，當時警消有呼喊「年紀大的、行動不便的優先疏散」，而最前面已有2人先下去了，由於中風的魏老伯坐輪椅，由外勞和太太推輪椅也等著下去，警消就高喊「有沒有誰體力比較好可以幫忙背這位伯伯」？但當下都沒人出聲要背。

潘冠之說，因為餘震一直來，時間緊迫，不知道狀況會不會惡化，「得要趕快掌握時間」！她平常都在爬山，自忖體力還行，心想「都沒人背，老娘來背好了」！她立刻走到伯伯前把他背上，走到窗邊把行動不便的老伯伯交給警消抱他下梯。

潘冠之閒暇喜愛登山運動，已把台灣百岳爬完一輪，加上又是中搜成員，體力超群。她說，其實這也沒什麼，畢竟「助人為快樂之本，她又是水上救生、中搜成員，她只是做該做的事，「那種環境之下，能做得到一定要幫忙！」