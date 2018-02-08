南市辦街友尾牙 1年輔導30人脫離流浪生活

南市「街友尾牙感恩餐會」，席開10桌，共有近百位街友參加。（記者蔡文居攝）

2018-02-08 16:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今天與慈聯基金會合作在北區和順里活動中心舉辦「街友尾牙感恩餐會」，席開10桌，共有近百位街友參加。社會局表示，1年下來已經成功輔導20位街友穩定工作達3個月以上，及輔導10位街友租屋，脫離流浪的生活，這成績屬實不易。

這場「街友尾牙感恩餐會」，除了近百名街友參加外，台南市副市長張政源、社會局副局長顏靚殷及慈聯基金會董事長蔡嘉賓等人也到場與百名街友共餐團聚，並發送紅包。

活動現場由阿步幸福兒少關懷協會帶來精彩表演，南市希望義剪服務協會提供剪髮服務

，台南市立醫院的醫療團隊進行血壓、血糖、骨質密度檢查與健康諮詢服務，社會局出動行動沐浴車，讓街友在這寒冷的天氣裡可以洗個溫暖的熱水澡，讓街友煥然一新過好年。

另外，勞動部發展署雲嘉南分署台南就業中心也在場提供就業宣導，讓街友可以在新的一年順利找到工作，有個好彩頭。

社會局表示，南市去年委託慈聯基金會在台南駐點提供遊民外展服務及遊民生活重建服務，為南市的街友提供更專業的協助，1年下來已經成功輔導20位街友穩定工作達3個月以上，以及輔導10位街友租屋，脫離流浪的生活，這成績屬實不易。